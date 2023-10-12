ترامب ينتقد نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى "تصويب الأمور" بعد هجوم حماس

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في تصريحات له، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن إسرائيل بحاجة إلى "تصويب الأمور" في أعقاب الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفي حديثه خلال فعالية انتخابية في "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، أعرب ترامب عن تعاطفه مع إسرائيل، ووصفها بأنها "نعمة للعالم" وحث القادة الإسرائيليين على تنظيم أنفسهم ضد حماس.

وقال ترامب: "عندما أرى أحيانًا معلومات استخباراتية، أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي (منذ بدء هجوم حماس السبت)، عليهم تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدًا محتملة".

وتحدث ترامب أيضًا عن الغارة الأمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020 أمر بها وأدت إلى مقتل قائد عسكري إيراني كبير وادعى أن نتنياهو "خذلنا" بعدم مساعدة الولايات المتحدة في تلك المهمة، قائلا: "لن أنسى أبدًا أن بيبي نتنياهو خذلنا.. لقد كان ذلك أمرا فظيعا للغاية"، مدعيا أن الزعيم الإسرائيلي "حاول أن ينسب إليه الفضل" في الغارة بعد وقوعها.

وتدخل الأحداث في إسرائيل وغزة يومها السادس، الخميس، مع ازدياد مستمر في أعداد الضحايا، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن ما يقرب من 1200 شخص قتلوا في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل الغارات الجوية، السبت، ردا على هجمات حماس على إسرائيل، في حين ذكرت إسرائيل أن ما لا يقل عن 1200 شخص قتلوا منذ السبت.