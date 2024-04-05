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"فخ نتنياهو".. مسؤول إيراني يتحدث عن رسالة تحذيرية من طهران لأمريكا

الشرق الأوسط
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"فخ نتنياهو".. مسؤول إيراني يكشف عن رسالة تحذيرية من طهران لأمريكا
Credit: MAHER AL MOUNES/AFP via Getty Images)

(CNN) -- قال نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي، الثلاثاء، إن إيران حذرت الولايات المتحدة من التدخل في الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل.

وقال جمشيدي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "في رسالة مكتوبة، حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة الولايات المتحدة من عدم الانجرار إلى فخ نتنياهو لأمريكا، ابقوا بعيدين كي لا تتضرروا". 

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وأضاف أنه رداً على ذلك، طلبت الولايات المتحدة من إيران عدم استهداف المنشآت الأمريكية. وقد تواصلت CNN مع وزارة الخارجية للحصول على تعليق على ادعاء جمشيدي. 

ويأتي هذا التحذير بعد الهجوم الذي وقع الاثنين على القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بمن فيهم قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولون إيرانيون. وأخبرت الولايات المتحدة إيران الثلاثاء أنها لم تكن لديها معرفة مسبقة بالضربة. 

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