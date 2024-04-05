دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الكويتية الانتخابية، الجمعة، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.

ومن بين النواب الخمسين الفائزين، جاءت النائب جنان رمضان لتكون السيدة الوحيدة في المجلس عن الدائرة الثالثة.

ففي الدائرة الأولى، أعلن رئيس اللجنة الرئيسية وكيل محكمة التمييز المستشار أنور بورسلي فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وهم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

1- أسامة زيد الزيد

2- عبدالله جاسم المضف

3- محمد جوهر حيات

4- أحمد حاجي لاري

5- عيسى أحمد الكندري

6- باسل حسين البحراني

7- عادل جاسم الدمخي

8- خالد مرزوق العميرة

9- صالح أحمد عاشور

10- محمد مبارك العازمي.

وجاء النائب أسامة زيد الزيد في مقدمة النواب الأكثر حصدا للأصوات بنيله 4936 صوتا.

وأعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة وكيل محكمة التمييز المستشار د.عبيد مجول العجمي فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وهم:

1- مرزوق علي الغانم

2- شعيب علي شعبان

3- عبدالوهاب عارف العيسى

4- فلاح ضاحي الهاجري

5- محمد براك المطير

6- بدر نشمي العنزي

7- نواف بهيش العازمي

8- عبدالله تركي الأنبعي

9- بدر حامد الملا

10- فهد عبدالعزيز المسعود

وكان أكثر هؤلاء النواب حصولا على الأصوات، هو النائب مرزوق على الغانم، حيث حصد 8295 صوتا.

بدوره، أعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي الدريع فوز المرشحين التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وهم:

1- عبدالكريم عبدالله الكندري

2- عبدالعزيز طارق الصقعبي

3- مهلهل خالد المضف

4- فارس سعد العتيبي

5- أحمد عبدالعزيز السعدون

6- جراح خالد الفوزان

7- مهند طلال الساير

8- أحمد نبيل الفضل

9- جنان محسن رمضان

10- حمد عادل العبيد

وكان أكثر هؤلاء النواب حصولا على أصوات الناخبين هو النائب عبد الكريم الكندري، بحصوله على 9428 صوتا.

كما أعلن رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر سالم آل هيد فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس وهم كالتالي:

1- شعيب شباب المويزري

2- أنور عراك الظفيري

3- عبيد محمد المطيري

4- محمد عوض المطيري

5- مبارك حمود الطشة

6- بدر سيار الشمري

7- سعد علي الرشيدي

8- فايز غنام المطيري

9- مبارك هيف الحجرف

10- محمد هايف المطيري

وتقدمهم في عدد الأصوات النائب شعيب المويزري بحصوله على 15663 صوتا.

وفي الدائرة الخامسة، أعلن رئيس اللجنة الرئيسية وكيل محكمة التمييز المستشار محمد الونيان، فوز هؤلاء المرشحين بعضوية مجلس الأمة الكويتي:

1-فهد فلاح العازمي

2- حمدان سالم العازمي

3- متعب ناصر السهلي

4- سعود عبدالعزيز الهاجري

5- بدر زايد العازمي

6- ماجد مساعد المطيري

7- عبدالهادي ناصر العجمي

8- هاني حسين شمس

9- محمد مساعد الدوسري

10- خالد محمد العتيبي

وكان أكثرهم حصولا على أكبر عدد من الأصوات هو النائب فهد فلاح العازمي وحصل على 16469 صوتا.

ووجهت النائب جنان محسن رمضان رسالة شكر لناخبيها بعد فوزها، وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلى نساء ورجال الدائرة الثالثة الكرام، وافر الشكر والتقدير لكم على ثقتكم الغالية لتمثيلكم وتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة 2024، وأجدد لكم الوعد برقابة تحمي الوطن والمواطنين، وتشريع ينهض بالدولة وشعبها الكريم".

وأضافت: "وإلى أعضاء حملتي الانتخابية الأعزاء جهودكم رغم كل التحديات لا يمكن نسيانها، فكلمة شكرا لا تفيكم حقكم".