القرآن ونظرية الأرض المسطحة وأصل الإنسان قرد.. مفتي مصر السابق يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بتصريحات لمفتي مصر السابق، علي جمعة، تناول فيها نظريات أن الأرض المسطحة وأن أصل الإنسان قرد وما ورد في القرآن حيال ذلك.

قال علي جمعة في مقطع الفيديو المتداول المقتطع من برنامج يقدمه على القناة الأولى المصرية: "وإلى الأرض كيف سطحت يعني لها سطح والكرة لها سطح، هناك فرق بين الامتداد معلس لو قلت لي مثلا والأرض بسطناها أو البسيطة أي المبسوطة وذلك لأنك إذا سرت على الكرة لا تنتهي حتفضل ماشي من غير نهاية وهذا سطحها.."

القرآن ونظرية التطور وأن أصل الإنسان قرد :

قال علي جمعة في البرنامج الذي يقدمه على القناة الأولى المصرية: "داروين لم يقل إن الإنسان أصله قرد.. داروين الي حصل أنه لاحظ وحدة الخلق الذي خلق السمكة هو الي خالق العصفورة والي خالق العصفورة هو الي خالق القرد والي خالق القرد هو الذي خلق الإنسان، داروين كان قسيسا في الكنيسة لكن لما جاب قال أنا محتار هي السلسلة دي عاملة كدة إزاي؟ ده في تطور وفي انتقاء وفيه البقاء للأصلح وقام بتأليف أصل الأنواع، وأصل الأنواع ليس علم ونسميه نظرية، العلم محتاج إلى التجربة والمشاهدة، هل داروين شاف قرد يتحول إلى إنسان؟ أو سمكة تتحول لعصفورة؟ لم ير، وعليه هذه اسمها نظرية، يعني يمكن أحد آخر يقول ويفسر حاجة ثانية.."

وأضاف: "ونحن لدينا تفسير أن الله واحد وأن الذي خلق هذا هو الذي خلق هذا وهذا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.."