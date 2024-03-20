دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مفتي مصر السابق، علي جمعة، جدالا وتفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريحات أدلى بها وتصريح تطرق فيه إلى النار و"لو أن الله أدخل الجميع الجنّة".

وقال مفتي مصر السابق في برنامج على القناة الأولى بمصر: "جماهير المسلمين يعتقدون أن الوعد والوعيد لابد أن ينفذ ربنا انبأنا أنه في جنة وفي نار، طيب ويوم القيامة لو أن الله ألغى النار حنقول له لأ؟ ميلغيها ميدخل كل الناس الجنة هو فعال لما يريد وده وارد وعلماء المسلمين الكثير قالوا اه وارد.."

وتابع علي جمعة: "هو (الله) وعد بالجنة خلاص لأن هذا كرم وعطاء لكن لما وعد بالنار مش ضروري يعملها ويبقى هي معموله لينا عشان لا أؤذي غيري أخاف ربنا أبقى حريص"، وأكد على أن العلاقة مع الله يجب أن تكون مبنية على "الحب والأمل والتفاؤل والرحمة".

وأضاف: "وهو (الله) أشار لهذا وبعث لنا رسالة قال: بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل بسم الله الرحمن المنتقم أو بسم الله المنتقم الجبار.."

ويذكر أن علي جمعة سبق وأثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي رفض فيها طرح أن "المسلمين بس الي حيدخلوا الجنة؟" معتبرا ذلك "معلومة مغلوطة".