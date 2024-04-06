دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على صورة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال ساويرس في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "هذا ليس شخص عادى.. هذا صانع نهضة ومعجزة دبي.. التي اصبحت قبلة البشر من انحاء العالم من مستثمرين و من طالبي فرصة العمل الشريفة.. أكثر الله من امثاله.. حاكم دبي الشيخ محمد المكتوم بارك الله في اعماله واعطاه الصحة والبركة"، وذلك في رد على تدوينة نشرها صاحب حساب " Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,D" قائلا بتعليق: "سؤال اليوم: من هو الشخص الذى يسبح فى هذه الصورة؟".

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن الشيخ محمد بن راشد وفقا للموقع الرسمي للحكومة الإماراتية:

- وُلد عام 1949

- عُين رئيساً للشرطة والأمن العام بإمارة دبي بدءاً من 1 نوفمبر 1968

- عُين وزيراً للدفاع في ديسمبر 1971، ولغاية تاريخه

- تولى منصب ولي عهد إمارة دبي من 4 يناير 1995 ولغاية 3 يناير 2006

- عُين حاكماً إمارة دبي -وعضو المجلس الاعلى للاتحاد اعتباراً من 4 يناير 2006، ولغاية تاريخه

- عُين نائباً لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيساً لمجلس الوزراء في 11 فبراير 2006، ولغاية تاريخه.