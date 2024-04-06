السعودية..المحكمة العليا تحدد موعد استطلاع هلال شهر شوال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حددت المحكمة العليا في السعودية، السبت، موعد تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي، إيذانا بإعلان انتهاء شهر رمضان وبدء أول أيام عيد الفطر، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المحكمة في إعلانها.

وقالت المحكمة في الإعلان: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد، فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (180/ هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1445هـ أن يوم الاثنين 1 / 9 / 1445هـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 8 / 4 / 2024 م"، طبقا لـ"واس".

وأضاف إعلان المحكمة: "وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأكدت المحكمة العليا أنها "تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، بحسب الوكالة السعودية.