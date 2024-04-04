حسم يوم عيد الفطر 2024 بالحسابات الفلكية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر التفاعل حول تحديد أول أيام عيد الفطر 2024 بالحسابات الفلكية واختلافها بين دول ستصوم 29 يوما هذا العام وأخرى ستصوم رمضان 30 يوما.

ووسط هذا التفاعل يشار إلى أن مركز الفلك الدولي سبق وحسم حسابات رؤية هلال عيد الفطر 2024 في بيان وصل CNN نسخة منه وفيما يلي أبرز ما ورد فيه:

أعلنت كل من سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة قد أعلنت أن الاثنين 11 مارس/ آذار 2024 هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء الـ12 من مارس بسبب تعذر رؤية الهلال.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق، أن 11 مارس أول أيام رمضان 2024.

بدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 08 نيسان/ إبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا. ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها.

وفيما يلي عدد مما تداوله نشاء مواقع التواصل الاجتماعي: