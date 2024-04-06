السعودية.. العثور على فتاة مفقودة.. وفيديو شخص في مكة يدعي تهديده بالقتل

الشرق الأوسط
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السعودية.. العثور على فتاة مفقودة.. وفيديو شخص في مكة يدعي تهديده بالقتل
صورة أرشيفية تعبيرية لنقطة تفتيش أمنية في السعودية العام 2004Credit: BILAL QABALAN/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن فتاة فقدت في منطقة جازان الأمر الذي أثار تفاعلا عقب عليه الأمن العام السعودي ببيان.

وقال الأمن السعودي: "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لفقدان فتاة بمحافظة أحد المسارحة، فإنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة".

وفي مقطع فيديو منفصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لشخص يدعى تعرضه للتهديد بالقتل في منطقة مكة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقب الأمن السعودية ببيان قال فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه في إشارة إلى ظهور شخص في محتوى مرئي يدعي تعرضه للتهديد والقتل، فقد تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة ادعائه حيث أنه يعاني من اعتلالات نفسية وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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