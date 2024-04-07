"تضم ١٠٥ شاحنات".. الأردن يعلن تسيير أكبر قافلة مساعدات برية إلى غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن الأردن سير، الأحد، قافلة مساعدات جديدة هي الأكبر حتى الآن إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن "هذه القافلة تعدّ الأكبر حجماً منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من ١٠٥ شاحنات"، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح الشبلي في البيان أن "القافلة التي تضم مواد غذائية أساسية من بينها الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر".

وأوضح أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن "هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة"، مشيرا إلى أن الهدف هو مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة، طبقا لوكالة "بترا".

من جهتها، أكدت القوات المسلحة الأردنية أن "إرسال القافلة يأتي في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان وقبيل العيد، تجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين".

وشددت القوات المسلحة الأردنية على "أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية"، حسبما أورد البيان.