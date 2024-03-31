أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الأحد، أنه نفذ 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان نشرته على صفحتها على الإنترنت، إن "العملية شاركت فيها طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا".

وأكد البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان".

وأردف الجيش الأردني قائلا إنه "مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

وبحسب البيان، فقد "ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65 إنزالاً جوياً أردنياً، و119 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة".