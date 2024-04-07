مسؤول أممي: حرب غزة "خيانة للإنسانية".. وسكان القطاع يواجهون الموت

محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

البابا فرنسيس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رسالته بعيد الفصح.. شاهد ما قاله

(CNN)-- وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها "خيانة للإنسانية" مع وصول الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" إلى شهره السادس.

وأشار غريفيث، في بيان أصدره السبت، إلى "الحدث الفظيع" حيث قال: "نادرا ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء حصيلة الصراعات، مع عدم بذل الكثير من الجهد لوضع حد لها، وبدلا من ذلك هناك الكثير من الإفلات من العقاب".

وتابع أن لحظة من التذكر والحداد "ليست كافية"، وحث بدلا من ذلك على "المحاسبة" بينما يواجه سكان غزة "الموت والدمار والآن الاحتمال المباشر لحدوث مجاعة مخزية من صنع الإنسان".

كما كرر مسؤول المساعدات الإنسانية المخاوف البالغة بشأن عملية المساعدات "الهشة بالفعل" في غزة، والتي يتم تقويضها باستمرار بسبب "القصف وانعدام الأمن وعدم إمكانية الوصول".

ويأتي هذا البيان بعد أسبوع شهد تجاوز عدد القتلى في غزة 33 ألف شخص، وغارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي، وهي حادثة وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "خطأ فادح".

وقال غريفيث: "في هذا اليوم، قلبي مع عائلات القتلى والجرحى أو المحتجزين كرهائن، وأولئك الذين يواجهون معاناة خاصة تتمثل في عدم معرفة محنة أحبائهم".