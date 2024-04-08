أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم بيل بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، اقتراحا جديدا لمحاولة سد الفجوات في المفاوضات الجارية للتوسط في اتفاق لتحقيق وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات لشبكة CNN، الاثنين.

تم تقديم الاقتراح الأمريكي الأخير في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتضمن دفع إسرائيل للإفراج عن عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 40 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، خلال مرحلة أولى من اتفاق مكون من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار.

وقبل هذه الجولة من المحادثات، ناقش المفاوضون إطلاق سراح حوالي 700 سجين فلسطيني، من بينهم عدد كبير من محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وكان مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون، إلى جانب بيرنز، موجودين في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور المفاوضات. وقالت وسائل إعلام رسمية مصرية إن حماس التقت أيضا بمسؤولين من جهاز المخابرات المصرية في القاهرة.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترغب في السماح للسكان الفلسطينيين في شمال غزة الذين فروا من الجنوب بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود.

وحتى الآن، رفضت إسرائيل مطالب حماس بالعودة غير المقيدة لسكان غزة إلى الشمال وإعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بعيداً عن وسط غزة. وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات لشبكة CNN إن إسرائيل أصرت على إجراء عمليات تفتيش للفلسطينيين المتجهين شمالًا.

وعن الخطوات التالية المحتملة، قال مصدر إن الجميع اتفقوا على دراسة الاقتراح الأمريكي الجديد، وسيتم إبلاغه إلى قيادة حماس في غزة التي تتخذ في نهاية المطاف القرارات نيابة عن الحركة. ونظرًا لصعوبات التواصل مع قادة حماس الذين يُعتقد أنهم يختبئون في شبكة الأنفاق الواسعة تحت الأرض في غزة، فإن الحصول على الرد قد يستغرق عدة أيام.

وقال مسؤول كبير في حماس تحدث إلى شبكة CNN إن المجموعة ستعود إلى القاهرة "بمجرد أن تتاح الفرصة"، لكنه لم يتمكن من تحديد إطار زمني محدد بشأن موعد حدوث ذلك.