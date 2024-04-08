مصدر لـCNN: مدير CIA غادر القاهرة بعد مفاوضات الرهائن

أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، الاثنين، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز غادر القاهرة عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في غزة، ولم يكن لدى المسؤول أي معلومات بشأن ما تم إنجازه في القاهرة.

يذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلت، الأحد، عن مسؤول مصري رفيع المستوى قوله إنه "تم إحراز تقدم كبير، وتوافق حول العديد من النقاط المثيرة للجدل في المفاوضات".

وأكد المسؤول "استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق تهدئة" في غزة، طبقا لما ذكرته القناة.

وأشار المصدر للقناة التي تديرها الدولة إلى أن "وفدي قطر وحماس سيغادران ويعودان إلى القاهرة خلال يومين للاتفاق على الشروط النهائية للاتفاق، كما سيغادر الوفدان الأمريكي والإسرائيلي خلال ساعات، لكن المشاورات ستستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة".