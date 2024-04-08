دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأحد، إن أول أيام عيد الفطر المبارك هو الأربعاء الموافق 10 أبريل/ نيسان 2024.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يُولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 29 من رمضان 1445هجرية، الموافق 8 أبريل 2024 ميلادية (يوم الرؤية)".

وأضاف بيان المعهد: "ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة)".

وأردف المعهد موضحا: "وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية".

وختم المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانه قائلا: "وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجرية، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية (عيد الفطر المبارك)".