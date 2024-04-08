نتنياهو يعلن "تحديد موعد" لاجتياح رفح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه قد تم "تحديد موعد" العملية العسكرية لاجتياح رفح، جنوب قطاع غزة، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من الاجتياح.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم نشره عبر حسابات نتنياهو على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يذكر الموعد الذي تم تحديده لاجتياح رفح.

وقال نتنياهو: "تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ذلك النصر يتطلب دخول رفح والقضاء على الإرهابيين هناك. سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد".