بن غفير يحذر نتنياهو إذا أنهى الحرب وتخلى عن خطط مهاجمة رفح بريا

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

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القدس (CNN)-- حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الاثنين من أنه "إذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح لهزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة العمل كرئيس للوزراء".

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب قواته البرية من خان يونس، لكنه لا يزال "بعيدا عن وقف" عملياته العسكرية في قطاع غزة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ومن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إلى اجتماع "عاجل" مع الوزراء والأعضاء الذين يمثلون حزبه "الصهيونية الدينية".

وكان مصدر مصري قد قال إن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس في غزة، استؤنفت، الأحد، في القاهرة بوساطة مصرية وبمشاركة قطرية وأمريكية.