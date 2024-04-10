دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبادل الرئيس السوري، بشار الأسد، التهنئة بحلول عيد الفطر 2024 مع عدد من القادة والأمراء والشيوخ العرب وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفيما يلي الأسماء التي أوردتها الوكالة السورية بتقريرها:

- السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان

- الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين

- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

- الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

- الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين

- الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان

- الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

- الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة

- الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

- أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية