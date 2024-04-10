دولتان تعلنان عيد الفطر الخميس رغم إعلانه الأربعاء بأغلب الدول الإسلامية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رصد مركز الفلك الدولي إعلان الدول العربية والإسلامية هلال عيد الفطر 2024 إذ كان الأربعاء لدى غالبية الدول العربية والإسلامية، باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.

وقال مركز الفلك الدولي في التقرير المنشور على موقعه الرسمي: "بنغلاديش: وقت الرصد بعد غروب الشمس. لم تتم رؤية الهلال.. ذكر عضو المشروع السيد أبم حسان من مدينة Dhaka في محافظة Dhaka ان السماء (نسبة الغيم) كانت صافية والحالة الجوية كانت صافية جدا ولم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة ولم يتم تحري الهلال بالمنظار ولم يتم تحري الهلال بالمرقب ولم يتم تحري الهلال باستخدام الكاميرا"

وعدد مركز الفلك في بيانه 30 دولة أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024، وكانت كالتالي:

1الإمارات

2البحرين

3الجزائر

4السنغال

5السودان

6العراق

7الكويت

8المغرب

9المملكة العربية السعودية

10المملكة المتحدة

11اليمن

12أندونيسيا

13إيران

14باكستان

15بوركينا فاسو

16تركيا

17تونس

18ساحل العاج

19سوريا

20عُمان

21غانا

22فلسطين

23قطر

24كاميرون

25لبنان

26ليبيا

27ماليزيا

28مصر

29موريتانيا

30 . نيجيريا

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