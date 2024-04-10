لن يحدث مجددًا قبل 2044.. شاهد ردود فعل الناس أثناء حدوث الكسوف الكلي للشمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رصد مركز الفلك الدولي إعلان الدول العربية والإسلامية هلال عيد الفطر 2024 إذ كان الأربعاء لدى غالبية الدول العربية والإسلامية، باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.

وقال مركز الفلك الدولي في التقرير المنشور على موقعه الرسمي: "بنغلاديش: وقت الرصد بعد غروب الشمس. لم تتم رؤية الهلال.. ذكر عضو المشروع السيد أبم حسان من مدينة Dhaka في محافظة Dhaka ان السماء (نسبة الغيم) كانت صافية والحالة الجوية كانت صافية جدا ولم تتم رؤية الهلال بالعين المجردة ولم يتم تحري الهلال بالمنظار ولم يتم تحري الهلال بالمرقب ولم يتم تحري الهلال باستخدام الكاميرا"

وعدد مركز الفلك في بيانه 30 دولة أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024، وكانت كالتالي:

1 . الإمارات

2 . البحرين

3 . الجزائر

4 . السنغال

5 . السودان

6 . العراق

7 . الكويت

8 . المغرب

9 . المملكة العربية السعودية

10 . المملكة المتحدة

11 . اليمن

12 . أندونيسيا

13 . إيران

14 . باكستان

15 . بوركينا فاسو

16 . تركيا

17 . تونس

18 . ساحل العاج

19 . سوريا

20 . عُمان

21 . غانا

22 . فلسطين

23 . قطر

24 . كاميرون

25 . لبنان

26 . ليبيا

27 . ماليزيا

28 . مصر

29 . موريتانيا

30 . نيجيريا