تداول فيديو لحظة تلقي هنية نبأ مقتل 3 من أبنائه.. ومغردون: "ثبات وصمود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، لحظة تلقيه نبأ مقتل 3 من أبنائه وبعض أحفاده، إثر قصف إسرائيلي على سيارتهم في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، الأربعاء، وسط تعليقات تشيد بـ"ثباته وصموده".

وكان هنية في إحدى مستشفيات قطر لزيارة مجموعة من المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة، لحظة تلقيه اتصالا هاتفيا وإبلاغه بمقتل أبنائه وأحفاده.

وظهر هنية في مقطع الفيديو وهو يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمهم... الله يسهل عليهم، ربنا يلطف بالباقي". وعندما اقترح عليه أحد مرافقيه إنهاء زيارة المستشفى، رد هنية قائلا: "سنكمل".

وعقب ذلك أجرى هنية مداخلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، قال فيها: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع".

وتابع قائلا: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم... ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأكد هنية على استمرار الصمود في مواجهة إسرائيل، قائلا إن "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا"، مضيفا: "نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".