دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في الحرم المكي مع جموع المصلين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان يؤدي الصلاة وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة العيد في قصر السلام في جدة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت المملكة العربية السعودية وأغلب دول العالم العربي والإسلامي قد أعلنت، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر باستثناء دولتين هما بنغلاديش وبروناي.