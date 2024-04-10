السعودية.. فيديو فتاة مع 3 شباب في سيارة يثير تفاعلا والداخلية تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه فتاة مع 3 شباب داخل سيارة وارتكاب مخالفة "التفحيط" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الأشخاص المعنيين.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل، أنه إشارة إل المحتوى المرئي المتداول لفتاة مع 3 أشخاص في مركبة وارتكاب مخالفة التفحيط فإنه تم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية السعودية صورة للأشخاص الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم.