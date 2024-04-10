السعودية.. شاب مع فتاة بفيديو مخل بالآداب يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب مع فتاة داخل سيارة في مقطع "مخل بالآداب العامة" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الشخص الظاهر في المقطع المتداول.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على شاب لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا تظهر به فتاة في وضع مخل بالآداب العامة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشرت الداخلية السعودية صورة للشخص المعني بعد إلقاء القبض عليه.