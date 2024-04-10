واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر أمريكي مسؤول، لشبكة CNN، الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل، بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل 7 من عناصر الحرس الثوري، وتوعد طهران بالانتقام من إسرائيل.

وقال المصدر إن هناك "تبادلًا مستمرًا للرسائل الخاصة" بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، حيث تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسبًا لضربة انتقامية محتملة من جانب طهران ضد إسرائيل.

وأضاف المصدر أن إيران واصلت تحذير الولايات المتحدة من دعم إسرائيل، وواصلت الولايات المتحدة تحذير إيران من شن هجوم.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم انتقامي في الشرق الأوسط من قبل إيران أو الجماعات الوكيلة لها ردا على الضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة حذرت إيران "من استخدام هذا كذريعة لمهاجمة أفراد ومنشآت أمريكية".

ومن الممكن أن تؤدي ضربة انتقامية داخل إسرائيل إلى إشعال صراع إقليمي هائل تسعى الولايات المتحدة إلى ردعه.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء: "إننا نراقب التصريحات العامة للمسؤولين الإيرانيين، والتقارير العامة عن خطط إيرانية لاحتمال اتخاذ إجراءات انتقامية".