أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني محمد رضا زاهدي قُتل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة أنباء فارس، التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، أن "العميد محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، استشهد في هجوم شنته مقاتلات النظام الصهيوني على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وتعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق للتدمير جراء غارة جوية، الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.