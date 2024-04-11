دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت السيدة نجلاء مرسي، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، العزاء لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قائلة إن "النضال في معارك التحرير غالي الثمن".

وذكر حساب مؤسسة مرسي للديمقراطية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن أرملة مرسي أجرت اتصالا هاتفيا مع هنية "قدمت فيه خالص العزاء، عقب استشهاد 3 من أبنائه و4 من أحفاده".

وأضاف الحساب أن السيدة نجلاء مرسي "أكدت خلال اتصالها أن النضال في معارك التحرير غالي الثمن وأن أسرة الرئيس مرسي إذ تقدم التعازي فإنها تبارك وتهنئ السيد هنية أن كرم الله أسرته بشرف الشهادة".

وكانت العلاقات بين مصر وحماس، المنبثقة من رحم جماعة الإخوان المسلمين، قد وصلت إلى قمتها في العام الذي تولى فيه مرسي والإخوان حكم مصر، قبل أن يتم الإطاحة بذلك النظام وتصل العلاقات إلى أدنى مستوياتها في عام 2013.

وقُتل 3 من أبناء هنية و4 من أحفاده، الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة تقلهم في مخيم الشاطئ، بقطاع غزة. وذكرت حركة حماس أن أبناء هنية الثلاثة الذين قتلوا هم: حازم وأمير ومحمد، والأحفاد هم: خالد ورزان ومنى وآمال.

وقال هنية في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع". وتابع قائلا: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم... ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".