أردوغان لإسماعيل هنية بعد مقتل عدد من أبنائه: إسرائيل ستُحاسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الرئاسة التركية، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في مقتل 3 من أبنائه جراء هجوم إسرائيلي على غزة.

وأضافت دائرة الاتصال بالرئاسة، في بيان، أن "أردوغان أكد أن إسرائيل ستُحاسب حتما أمام القانون على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها"، وفقا لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل 3 من أبناء هنية، زاعما أنهم "كانوا يقومون بنشاط إرهابي".

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان: "في وقت سابق من الأربعاء، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "النشطاء الثلاثة الذين تم قصفهم هم أمير هنية، قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، ومحمد هنية، ناشط عسكري في منظمة حماس الإرهابية، وحازم هنية، وهو أيضا ناشط عسكري في منظمة حماس الإرهابية"، بحسب البيان.

ولم تتمكن شبكة CNN من التأكد بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن أبناء هنية كانوا عناصر في الجناح العسكري لـ"حماس".

وقُتل 3 من أبناء هنية و3من أحفاده، إلى جانب سائق السيارة التي كانوا يستقلونها، في الغارة الجوية، وفقًا لصحفي متعاون مع CNN في غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره "حماس" إن عائلة هنية كانت "تقوم بزيارات اجتماعية وعائلية بمناسبة عيد الفطر" قبل استهداف السيارة.

من جانبه، قال هنية في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة، وظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع". وتابع قائلا: "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم... ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".