دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم العثور عليه داخل ميكروباص (حافلة صغيرة) سُمع بداخلها صوت استغاثة في العاصمة القاهرة.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان: "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ’ميكروباص‘ وبإستيقافها تبين قيام تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها) بخطف (صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج)".

وتابعت: "بتفتيشهم عُثر بحوزتهم على (عدد 3 قداحات على هيئة مسدسات - جهاز لاسلكي - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمين وانتحلوا صفة ’رجال شرطه‘ وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح الناري المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها.."

وأضافت: "عقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه مقابل إطلاق سراحه (تم ضبطهما).. وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات فاختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".