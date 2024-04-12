دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت صحيفة "النهار" اللبنانية، الجمعة، أوّل نموذج في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو مصمّم لأداء المهام الرئاسية في لبنان، مع شغور منصب الرئاسة في البلاد، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لصحيفة "النهار" أنه "جرى تدريب نموذج رئيس الجمهورية الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، من خلال تزويده بمواد صحفية نُشرت لمدّة 90 عاماً على صفحات (النهار) منذ الثلاثينيات من القرن الماضي".

وأوضح البيان أن "عمله لا يقتصر على تحليل البيانات التاريخية المقدمة له من خلال صفحات )النهار( فحسب، بل يقوم أيضاً بتحليل الأحداث الراهنة وصياغة أجوبة لكافّة المسائل السّياسيّة والقانونيّة والحكوميّة. ومن خلال الاستفادة من هذه القاعدة المعرفيّة الواسعة، يتمتّع نموذج الرّئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بفهمٍ لماضي لبنان، فضلاً عن امتلاكه رؤية موضوعية للتحديات التي تواجهها البلاد اليوم"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأردف بيان الصحيفة أن "نموذج الرئيس الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، أُطلق في بث مباشر قامت خلاله نايلة تويني، رئيسة مجموعة (النهار) الإعلامية، بإجراء مقابلة معه وطرحت عليه أسئلة تتعلّق بالوضع الحالي للبلاد، والسُّبل الأنسب التي يمكن اعتمادها في المرحلة المقبلة".

كما قامت الصحيفة بتحويل نسختها المطبوعة إلى نسخة تركّز أساسا على رؤى نموذج الرئيس الجديد بشأن عدة موضعات من السياسة والاقتصاد إلى البيئة وغيرها، طبقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار البيان إلى أن نموذج الرئيس الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، سيكون في متناول الجميع، ويمكن الوصول إليه عبر موقع "OurPresident.ai"، وسيجيب عن أسئلة متعلقة بلبنان وسياساته.

وخلال إطلاق النموذج، قالت نايلة تويني: "نحن كلبنانيين، وخاصة في (النهار)، نرفض أن نجلس ونسمح للأمور بأن تستمر على حالها في ظل هذا الفراغ الرئاسي المديد. إن عدم وجود رئيس أمر غير مقبول وقد أثّر سلباً على البلاد".