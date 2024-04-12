القدس (CNN)-- يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اجتماعا مع مجلس الوزراء الحربي وكبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، بعد ظهر الجمعة الساعة (16:30 بتوقيت إسرائيل؛ 9:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

ويأتي الاجتماع لمناقشة "استعداد إسرائيل للرد الإيراني"، حسبما قال مسؤول إسرائيلي مطلع لشبكة CNN.

ولا تزال الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجوم محتمل من جانب إيران، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى قنصلية طهران في دمشق، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر "الحرس الثوري" الإيراني.

وكانت قد فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، قيودا على سفر موظفيها في إسرائيل في أعقاب التهديدات العلنية ضد إسرائيل من قبل إيران، بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا.