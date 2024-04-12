وزير دفاع إسرائيل: أي هجوم إيراني على أراضينا سيتطلب ردا مناسبا

أمريكا وإسرائيل تتأهبان لهجوم إيراني في الأسبوع المقبل.. ومسؤولون أمريكيون: لا مفر منه

هل تشعل أي ضربة إيرانية ضد إسرائيل مواجهة مفتوحة بينهما؟

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(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن "أي هجوم إيراني مباشر" على أراضي بلاده سيتطلب ردا إسرائيليا "مناسبا" ضد طهران.

وأضاف غالانت، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجوم إيراني على أراضيها"، وفقا لبيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي.

ووفقا للبيان، ناقش غالانت مع أوستن "الاستعدادات التفصيلية للهجوم الإيراني"، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن أي هجوم إيراني على إسرائيل "قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي".

وأعرب غالانت عن "تقديره لالتزام أوستن الشخصي بأمن إسرائيل ولتعميق التعاون بين المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين، وكذلك بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية".

وهذه هي المناقشة الثانية التي تجري بين غالانت وأوستن خلال أسبوع، بحسب البيان.

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح مرشد إيران علي خامنئي بأن إسرائيل "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب" في أعقاب الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق والذي أسفر عن مقتل 7 مسؤولين إيرانيين في الأول من أبريل/ نيسان.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قال، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن إسرائيل "لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة تماما لمجموعة واسعة من السيناريوهات” لهجوم محتمل من إيران.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحافظ على وضع تقييم مستمر للوضع وهو جاهز من ناحية القدرات الهجومية والدفاعية"، وتابع أن إسرائيل "مستعدة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين".

وذكر أن "أي ضربة قادمة من الأراضي الإيرانية ستثبت بوضوح النوايا الإيرانية لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، والكف عن الاختباء وراء وكلائها".