السعودية.. مواطن يقتل رجلا وامرأة بسلاح ناري والأمن يعقّب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، إلقاء القبض على شخص قام بقتل رجل وامرأة بسلاح ناري.

ونشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقبوض عليه (ظهره) مع السلاح المستخدم في عملية القتل.

وقال الأمن العام في بيانه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقتله رجل وامرأة بإطلاق النار عليهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ولم يقدم الأمن السعودي (حتى كتابة هذا التقرير) أي معلومات إضافية عن الدوافع أو تفاصيل عن هوية الرجل والمرأة المقتولين.