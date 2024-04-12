السعودية.. مواطن يقتل رجلا وامرأة بسلاح ناري والأمن يعقّب

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السعودية.. مواطن يقتل رجلا وامرأة بسلاح ناري والأمن يعقّب
صورة أرشيفية تعبيرية لعناصر بالأمن السعودي العام 2001Credit: KHALED AL-SAYYED/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، إلقاء القبض على شخص قام بقتل رجل وامرأة بسلاح ناري.

ونشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقبوض عليه (ظهره) مع السلاح المستخدم في عملية القتل.

وقال الأمن العام في بيانه: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقتله رجل وامرأة بإطلاق النار عليهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ولم يقدم الأمن السعودي (حتى كتابة هذا التقرير) أي معلومات إضافية عن الدوافع أو تفاصيل عن هوية الرجل والمرأة المقتولين.

قد يهمك أيضاً

السعودية.. فيديو فتاة مع 3 شباب في سيارة يثير تفاعلا والداخلية تعلق

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.