فريق CNN يشهد هجوم مستوطنين على قرية فلسطينية في الضفة الغربية

(CNN)-- شهد فريق CNN دخول عشرات المستوطنين إلى قرية المغير الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بعد ظهر السبت، بعد وقت قصير من العثور على جثة الصبي الإسرائيلي بنيامين أشمير، البالغ من العمر 14 عامًا.

وشهد الفريق مستوطنين وهم يشعلون النار في مبنى وسيارات. وأُطلقت عدة أعيرة نارية باتجاه الفلسطينيين في القرية، رغم أن شبكة CNN لم تتمكن على الفور من تأكيد من أطلق النار.

وفي وقت لاحق، وصلت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود إلى مكان الحادث وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء.

ويأتي الهجوم الأخير الذي شنه مستوطنون على القرية بعد يوم من وقوع هجوم كبير أدى إلى مقتل رجل فلسطيني.

ويبدو أن مستوطنين أطلقوا النار أيضًا على سيارة إطفاء وصلت لإخماد الحرائق، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة، بحسب الفريق.

كما شهد فريق CNN أيضًا إصابة رجل برصاصة في ساقه، لكنه لم يتمكن على الفور من تأكيد من أطلق النار. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، السبت، إن فلسطينيًا من بلدة المُغير أُصيب بعيار ناري في فخذه ونُقل إلى المستشفى.