(CNN)-- كان عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الاحتفاظ بالسجلات، بحسب تقرير للمكتب، الجمعة.

وبحسب "أوتشا"، قُتل ما مجموعه 477 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقُتل أكثر من نصفهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف تقرير "أوتشا" أن ثلثي القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقطوا خلال عمليات "تفتيش واعتقال"، وعمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية.

ومن بين 278 فلسطينيا، قُتل 70 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر الماضي، وقُتل 268 على يد القوات الإسرائيلية، و8 على يد مستوطنين إسرائيليين، وقتل اثنان آخران إما على يد القوات أو المستوطنين، بحسب تقرير "أوتشا".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أيضا إلى زيادة في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي للحوادث منذ 7 أكتوبر 37 حادثا، مقارنة بـ21 حادثا في الأسبوع، خلال الفترة من 1 يناير و6 أكتوبر 2023.