(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أنه "يجب عليه اعتبار الليلة فوزا لأن التقييم الحالي للولايات المتحدة هو أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل".

وأضاف المسؤول أن تقييم الولايات المتحدة هو أن جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران قد تم تدميرها في السماء، ولم تحدث أي تأثير، ولم تصب أي شيء ذي قيمة.

وتابع المسؤول الأمريكي أن بايدن أوضح لنتنياهو أن الولايات المتحدة "لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران".

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إنه سيجتمع مع قادة مجموعة السبع، الأحد لـ"تنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني الوقح".

وأضاف: "سوف يتواصل فريقي مع نظرائهم في جميع أنحاء المنطقة، وسنبقى على اتصال وثيق مع قادة إسرائيل".

وتابع: "وبالرغم من أننا لم نشهد هجمات على قواتنا أو منشآتنا اليوم، فإننا سنظل يقظين في مواجهة جميع التهديدات ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

ووفقا للبيان، انتقلت المدمرات الأمريكية إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع وساعدت إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبا".

وذكر بايدن أنه تحدث مع نتنياهو بعد الهجوم لـ"إعادة التأكيد على التزام أمريكا الصارم بأمن إسرائيل"، وقال: "أخبرته أن إسرائيل أظهرت قدرة ملحوظة على الدفاع ضد الهجمات غير المسبوقة وهزيمتها، مما أرسل رسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بشكل فعال".