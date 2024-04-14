الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

(CNN)-- ألغت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد بالتوقيت المحلي، طلبها للسكان في جميع أنحاء البلاد بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وكانت إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تحديث في وقت مبكر من يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".

واعترضت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الأراضي الإسرائيلية، كما تم اعتراض عشرات الطائرات بدون طيار خارج الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاغاري إنه تم إطلاق أكثر من 200 "تهديد" بشكل عام من إيران، وأضاف: "الحدث لم ينته بعد، ونحن مستمرون في اعتراض التهديدات القادمة، التي تشق طريقها إلى إسرائيل، ومن بينها طائرات بدون طيار، وربما المزيد من صواريخ كروز. ما زلنا منتشرين بالكامل، مع وجود عشرات الطائرات في السماء".