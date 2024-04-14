(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن إيران أطلقت طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، مضيفا: "نحن نتابع التهديد في المجال الجوي. إنه تهديد سيستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، إلى أن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لن يكون متاحًا في مناطق معينة كجزء من الاستعدادات.

وأضاف: "إذا اكتشفنا تهديدات محددة لها وقت وصول أقصر، فسنقوم بإعلامكم على الفور".

وتابع هاغاري: "نطلب منكم أن تكونوا يقظين وأن تتبعوا توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. نحن نتفهم هذه التهديدات وتعاملنا معها في الماضي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "جيش الدفاع يبقى في حالة تأهب ويبلور صورة الوضع طيلة الوقت. نظام الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى إلى جانب طائرات سلاح الجو وسفن سلاح البحرية تواصل مهمة حماية سماء البلاد".

وأكد مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

وأعلن وزير النقل العراقي بدر رزاق محيبس، إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية، وذلك من دون أن يذكر سببًا للإجراء.

كانت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن أعلنت إغلاق المجال الجوي للمملكة أمام حركة جميع الطائرات "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة"، حسب بيان للهيئة.