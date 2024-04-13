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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، السبت، إغلاق أجواء المملكة أمام حركة جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتًا، وذلك "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة"، حسبما نقلت قناة "المملكة" الرسمية عن بيان للهيئة.

وقال بيان هيئة الطيران المدني في الأردن إنها "اتخذت قرارًا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداءً من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

وأشار البيان إلى أن القرار جاء "حفاظًا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا"، حسب البيان.

يأتي هذا في غضون تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من ضربة إيرانية محتملة للرد على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

في وقت سابق السبت، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قطع عطلته في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، وأنه عاد إلى البيت الأبيض، السبت، "للتشاور مع فريقه الخاص للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط.