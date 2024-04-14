الجيش الإسرائيلي: اعتراض الأغلبية الأعظمى من الضربات الإيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تحديث في وقت مبكر من يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض-أرض من أراضيها باتجاه إسرائيل.

وقال هاغاري إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".

واعترضت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الأراضي الإسرائيلية، كما تم اعتراض عشرات الطائرات بدون طيار خارج الأراضي الإسرائيلية.

وقال هاغاري إنه تم إطلاق أكثر من 200 "تهديد" بشكل عام من إيران، وأضاف: "الحدث لم ينته بعد، ونحن مستمرون في اعتراض التهديدات القادمة، التي تشق طريقها إلى إسرائيل، ومن بينها طائرات بدون طيار، وربما المزيد من صواريخ كروز. ما زلنا منتشرين بالكامل، مع وجود عشرات الطائرات في السماء".