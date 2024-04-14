أولا بأول.. تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

هل تشعل أي ضربة إيرانية ضد إسرائيل مواجهة مفتوحة بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.

وفيما يلي تطورات الأحداث أولا بأول: