أولا بأول.. تطورات الضربة الإيرانية على إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.
وفيما يلي تطورات الأحداث أولا بأول:
- الخطوط الكويتية تقرر تحويل مسار جميع الرحلات من وإلى الكويت "بعيدًا عن مناطق التوتر"
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل.. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا
- مصادر عسكرية أمريكية: أنظمة دفاعاتنا الجوية في الشرق الأوسط اعترضت مسيرات إيرانية
- حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ على موقع للدفاع الجوي الإسرائيلي في مرتفعات الجولان
- فرنسا تدين "بشدة" الهجوم الإيراني على إسرائيل: طهران "تخاطر بالتصعيد العسكري"
- مصدر عسكري إسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة
- المتحدث باسم الحكومة الأردنية ينفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة
- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل
- وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تفتح مجالها الجوي لإسرائيل ستتلقى ردا صارما
- مصدر عسكري إسرائيلي: نخطط لاعتراض المسيرات الإيرانية قبل وصولها لأجوائنا
- مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع في قاعدة عسكرية بتل أبيب
- لبنان يعلن إغلاق مجاله الجوي وسط التوترات الإقليمية
- إيران تعلن بدء ضربات ضد إسرائيل أطلقها الحرس الثوري
- الخارجية المصرية: مصر على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد
- بايدن يجتمع بقادة الأمن القومي الأمريكي بعد إبلاغه ببدء الهجوم الإيراني
- إسرائيل ترفع حالة التأهب.. ومتحدث الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت "درونز" باتجاهنا
- الأردن والعراق يغلقان مجالهما الجوي وسط أنباء عن إطلاق إيران طائرات مسيرة
- بايدن يقطع عطلته ويعود للبيت الأبيض مبكرًا "بسبب توترات المنطقة".. وسفارة أمريكا في بيروت تصدر تحذيرا