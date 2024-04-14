دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 4 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف نشب بينهم، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 4 مقيمين من الجنسيتين المصرية والباكستانية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

ونشر الأمن السعودي صور المعتقلين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن "دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، قبضت على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص".

كما ألقت "دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه (71) كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص"، بحسب تقرير آخر أوردته وكالة "واس".

كما "قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 60 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، طبقا لما أفادت الوكالة السعودية.