القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، لشبكة CNN، الاثنين، إن إيران أطلقت 170 طائرة مسيرة، و120 صاروخا باليستيا، و30 صاروخ كروز على إسرائيل، ليلة السبت.

وفي حديثه لمذيع شبكة CNN ماكس فوستر، الاثنين، قال منسر إن إيران هي "المحور وراء كل الإرهاب في منطقتنا"، حيث تسيطر على حماس، وحزب الله، والمسلحين الحوثيين في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق.

وأضاف منسر: "لكننا كنا مستعدين مع حلفائنا، ونحن مستعدون لكل احتمال هجومي ودفاعي".

ولم يتطرق منسر إلى كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، السبت، قائلا إن "المسؤولية الأساسية لكل حكومة هي حماية شعبها. ولكن سواء كان هناك رد أم لا، فإننا نقاتل إيران كل يوم".

وأضاف منسر أن "الحكومة ستتخذ القرار بشأن كيفية الرد".

وأوضح المتحدث:"لقد كنا نواجه إيران لسنوات عديدة. أنا ببساطة أطرح هذا السؤال الإضافي على مشاهديكم: ماذا كان سيحدث لو كان أحد هذه الرؤوس الحربية نوويا؟ ماذا سيحدث لو أصبحت إيران قوة نووية؟ لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، وسنبذل كل ما في وسعنا".

وأكد منسر: "سبب كرههم لنا هناك الكثير هو أننا نصنع السلام مع الكثير من البلدان في هذه المنطقة. وسنواصل القيام بذلك. لكن المهم الآن هو مواجهة ذلك التهديد للتأكد من أن إيران لن تصبح أبدا قوة نووية"، مع مواصلة المعركة ضد حماس وحزب الله، حسب قوله.