نتائج الهجوم الإيراني.. ماذا يقول الحرس الثوري مقابل بيان نجمة داوود؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شن الحرس الثوري الإيراني، ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، وفيما يلي نستعرض لكم النتائج والاضرار وفقا لكل من إسرائيل وإيران.

الحرس الثوري الإيراني:

نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بيان الحرس الثوري الذي أعلن فيه: "تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة، محذرا الحكومة الإرهابية الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح إيران".

وأضاف: "أي تهديد من أمريكا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد".

نجمة داوود (خدمة الإسعاف الإسرائيلية):

لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مباشرة نتيجة الضربات الإيرانية، وقالت خدمة الطوارئ نجمة داود الحمراء (MDA) إنه تم استدعاؤها لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ والذين عانوا من نوبات الهلع أثناء هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.

وفي وقت سابق، قالت نجمة داود الحمراء إنها نقلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات إلى المستشفى أصيبت بإصابة خطيرة في الرأس بسبب شظية صاروخ أطلق لاعتراض مقذوف إيراني.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه تم اعتراض “99%” من أكثر من 300 صاروخ أطلقتها إيران على إسرائيل

الإدارة الأمريكية:

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أنه "يجب عليه اعتبار الليلة فوزا لأن التقييم الحالي للولايات المتحدة هو أن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل".