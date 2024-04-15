"فيلم هابط".. علاء مبارك يسخر من هجوم إيران على إسرائيل

(CNN) – وصف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، الهجوم الإيراني على إسرائيل بـ"المسرحية الهزلية" و"الفيلم الهابط"، مشيرا إلى أنه "أكسب إسرائيل تعاطفا دوليا".

وقال مبارك في منشور على "إكس"، تويتر سابقا: "فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل لم يحقق أي ايرادات ولا أهداف بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي و محاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة"، حسب قوله.

وتابع نجل الرئيس المصري الأسبق قائلا: "بعد الدوشة ووجع الدماغ اللي عملتها ايران والكل صاحي ومفنجل يتابع بشغف الاخبار عن مطارات قفلت ومجالات جوية تم إغلاقها ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير اكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية و كلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء و صواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات! والكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم؛ بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهى عبارة عن شوية بمب من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب".

وأضاف مبارك: "والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته إيران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بيها اسرائيل ! فعلاً مسرحية هزلية".