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إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال مصدر دبلوماسي تركي لشبكة CNN، إن إيران أبلغت تركيا، الأسبوع الماضي، قبل ضرباتها على إسرائيل، بـ"خيارات" الرد. وأبلغ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بـ"التطورات المحتملة" من إيران.

وأضاف المصدر: "التطورات لم تكن مفاجئة".

وقال المصدر التركي: "أبلغنا الجانب الإيراني بالخيارات مقدمًا"، مضيفا أنه تمت مناقشة "التطورات المحتملة" أيضًا خلال مكالمة هاتفية بين فيدان وبلينكن.

وأشار المصدر التركي إلى أن "الجانب الأمريكي نقل لإيران من خلالنا، أن رد الفعل يجب أن يظل ضمن حدود معينة".

ونتيجة لذلك، قالت إيران إن الرد سيكون انتقامًا من الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق، ولن يتجاوز ذلك.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية أيضًا، إن فيدان تحدث هاتفيًا، الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني، وقال إن تركيا لا تريد رؤية المزيد من التصعيد في المنطقة.

كما تحدث فيدان في مكالمة مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون بنفس مضمون رسالة التهدئة.