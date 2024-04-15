الجيش الإسرائيلي يُحذر سكان غزة: الشمال "منطقة قتال خطيرة"

(CNN) -- حذّر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من أن شمال القطاع هو حاليًا "منطقة قتال خطيرة" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات التي يتم إسقاطها من الجو.

وفي منشور على "إكس"، تويتر سابقا، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "رسالة موجهة إلى سكان غزة منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قتال خطيرة وبالتالي نكرر دعواتنا لكم في البقاء في المناطق الإنسانية والمآوي في منطقة جنوب القطاع وتجنب محاولة العودة إلى شمال القطاع وذلك حفاظًا على سلامتكم".

ودخل الجيش الإسرائيلي إلى شمال غزة وأجرى عملية عسكرية موسعة بعد هجمات حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول على مدن ومناطق في إسرائيل.

وتوعدت الحكومة الإسرائيلية بشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة من أجل "القضاء على ما تبقى من مناطق سيطرة حماس" في القطاع واستعادة الرهائن.