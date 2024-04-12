محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

"قتلوهم وما خلوش ولا طفل".. فلسطيني يروي ما حدث متأثرًا بعد غارة إسرائيلية على دير البلح

(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 29 شخصا وأُصيب العشرات بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت حيا سكنيا شرق مدينة غزة، بحسب ما أعلن محمد غيرابة، طبيب الطوارئ في المستشفى الأهلي المعمداني.

وقال غيرابة لشبكة CNN إن الغارة الجوية وقعت في حوالي الساعة الثالثة صباح الجمعة (8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس) على منزل تابع لعائلة الطباطبائي في حي الدرج بمدينة غزة. وأضاف أن غارة جوية أخرى استهدفت مبنى سكنيا في شارع يافا في نفس الحي بعد ساعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره لشبكة CNN، الدمار الهائل في المنطقة، حيث تناثر الحطام والركام من المباني المدمرة على الأرض. ويمكن رؤية السيارات المحترقة في ما يبدو أنه موقف سيارات خاص بالمبنى.

وقال شهود عيان وجيران لشبكة CNN، إنهم رأوا عشرات الجثث والجرحى، من بينهم نساء وأطفال، تحت أنقاض المبنى.

وقال أحد الجيران ويُدعى زياد درديس: "كنا نائمين وفجأة سمعنا صراخا واضطرابات. تم إلقاء النساء والأطفال في الشارع الساعة الثالثة صباحا. كان الأمر فظيعا ومهينا. الدخان والحطام والنار في كل مكان". وأضاف: "لا نطلب أي شيء سوى وقف إطلاق النار حتى نكون في سلام".

وقال أحد الجيران الآخرين ويُدعى محمود النونو: "لم يعطونا أي تحذير مسبق بشأن الضربة. وغالبية القتلى كانوا من النساء والأطفال. هذه رأس كل الجرائم، إنهم ينتقمون من شعبنا".

وكان غالبية القتلى في الغارة الجوية، الجمعة، من عائلة الطباطبائي، بحسب الدكتور غيرابة.

وفي الشهر الماضي، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في وسط غزة، مما أسفر عن مقتل 35 فردا من نفس العائلة. وعائلة الطباطبائي هي عائلة معروفة وكبيرة الحجم من مدينة غزة، وقد نزح العديد من أفرادها في أنحاء القطاع خلال الحرب.

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من الادعاءات بشأن الضربة أو الضحايا بسبب عدم القدرة على الوصول إلى القطاع.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق، لكنها لم تتلق ردا بعد.