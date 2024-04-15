دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مقطع فيديو للحظة إعلان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بدء الهجوم الإيراني المحدود على إسرائيل السبت.

ونشرت وكالة "مهر" شهب الرسمي الإيرانية، المقطع الذي يُظهر سلامي وهو يعلن بداية العملية.

وظهر عدد من قادة الحرس الثوري في المقطع إلى جانب سلامي وهم يرددون عبارة "اللهم صل على محمد".

وأعادت وسائل إعلام عدة تداول المقطع كما نشره عدد من مستخدمي "إكس" على مدار يوم الأحد.

وكان الحرس الثوري أطلق عددا من المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، مساء السبت، دون وقوع أضرار كبيرة حسبما أعلنت أمريكا وإسرائيل، ردا على الهجوم الذي استهدف مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق والذي قُتل فيه عدد من قادة الحرس الثوري.

وسخر بعض الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل من الهجوم الإيراني ورأوا أنه لم يسفر عن أي شيء يُذكر في حين أيده آخرون.