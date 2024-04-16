داخلية الكويت تعتقل مقيما من الجنسية المصرية وتُمهد لإبعاده.. وهذا السبب

الشرق الأوسط
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داخلية الكويت تعتقل مقيما من الجنسية المصرية وتُمهد لإبعاده.. وهذا السبب
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، أنها "تعاملت" مع مقيم من الجنسية المصرية لاصطدامه عمدا بمركبة أخرى تمهيدا لإبعاده عن البلاد. 

وقالت الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: " تعاملت الادارة العامة للمرور بشكل فوري مع قائد مركبة من الجالية  المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام عمداً بمركبة اخرى على الطريق معرضاً حياته وحياة الأخرين للخطر، حيث تم ضبطه وتحرير عدة مخالفات بحقه وحجز المركبة وايداعه بنظارة المرور تمهيداً لإبعاده عن البلاد". 

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ونشرت الداخلية الكويتية المقطع في المنشور نفسه والذي يُظهر مركبة الشخص المذكور تقوم بالاقتراب وصدم مركبة أخرى على الطريق. 

وأثار المقطع غضبا في الكويت، إذ طالب أحد مستخدمي "إكس"، توجيه تهمة "الشروع بالقتل" لمن قام بهذا الفعل. 

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