السعودية.. القبض على رجل وامرأة ظهرا بطريقة "تحمل إيحاءات جنسية"

(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على رجل وامرأة ظهرا يرتكبان "أفعالا خادشة" ذات إيحاءات جنسية في مقطع فيديو متداول.

وقال الأمن العام في بيانه: "إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وأشار الأمن العام السعودي إلى أنه تم تحويلهما إلى النيابة العامة في البيان نفسه.

وعلق عدد من مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، على المقطع المتداول إذ يظهر شاب وفتاة يتعانقان بشكل حميمي وادعى البعض أن المرأة تحمل إحدى الجنسيات العربية والشاب مواطن سعودي، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذا الادعاء بشكل مستقل.

وفي سياق متصل، ألقى الأمن العام السعودي القبض أيضا على شخص قام بتوثيق ونشر محتوى مرئيا يحمل "مضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب"، حسب قوله.